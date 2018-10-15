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15.10.2018 12:38
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При ремонте культурного центра «Московский» на фасаде нашли серп и молот. Символ СССР решили восстановить

Многометровые серп и молот обнаружили при ремонте культурно-досугового центра «Московский» на Московском проспекте в Петербурге. Символ Советского Союза украшал ДК им. Ильича завода «Электросила», но был закрашен — еще до распада СССР. 

Фото: КГИОП

О находке 15 октября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. По данным КГИОП, в ходе ремонта и реставрации фасадов здания по Московскому проспекту, 152 А, на лицевом фасаде нашли деревянный каркас с металлической обшивкой, представляющий собой декоративный элемент  – скрещенные серп и молот.

Фото: КГИОП

«Судя по сохранившейся исторической фотографии, заглубленный декоративный элемент фасада, вероятно, был заштукатурен в процессе проведения ремонтных работ в советское время», – отметили в ведомстве.

При замерах выяснилось: длина серпа – почти 3 метра, молота – 2,6 метра, ширина всей конструкции – 2,9 метра. Символ единения рабочих и крестьян решено восстанавливать. 

Фото: КГИОП

В ближайшее время будет проведен конкурс на выполнение дополнительных работ по восстановлению декоративного элемента фасада здания. Планируется, что работы будут выполнены до конца 2019 года.  

Справка:

Культурно-досуговый центр «Московский» был построен в начале 30-х годов XX века как Дом культуры имени Ильича завода «Электросила». Постройка является одним из наиболее ярких образцов архитектуры конструктивизма, в целом сохранив свой первоначальный облик.

Автор проекта — Николай Демков.

В 2001 году здание включено КГИОП в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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