Путин добавил «мигалок». Компанию чиновникам и депутатам составят заключённые

Автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) теперь смогут оснащать «мигалками». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 15 октября на официальном портале правовой информации.

Президентский указ добавил в список транспортных средств, на которые при наличии специальной цветографической раскраски могут устанавливать устройства для подачи световых и звуковых сигналов, оперативно-служебные автомобили уголовно-исполнительной системы для перевозки заключённых. Согласно проекту постановления правительства, на автозаках ФСИН планируется использовать бело-зелёную цветографическую схему. Правительство должно в течение трёх месяцев привести свои акты в соответствие с этим документом. В силу указ вступает со дня его подписания.

С предложением об установке на автозаки проблесковых маячков выступил Минюст. Инициативу в ведомстве аргументировали тем, что из-за пробок и всё более интенсивного движения автозаки не могут проезжать по улицам беспрепятственно. Из-за этого срываются служебные задачи, и создается опасность для общественного порядка.

Напомним, два года назад Путин в полтора раза увеличил число машин с «мигалками» для Госдумы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это «естественными колебаниями».