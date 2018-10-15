ЕС ввел новые санкции из-за применения химоружия. Они могут затронуть и Россию

«На фоне растущих химических атак в различных частях мира» Европейский союз пошел на введение новых ограничений, которые могут затронуть в том числе Россию.

«Европейский совет принял новый режим ограничительных мер по борьбе с использованием и распространением химического оружия», – говорится в опубликованном 15 октября документе.

Европейский союз собирается использовать ограничения в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и использовании химического оружия в любой точке мира. Санкции предусмотрены не только в отношении исполнителей, но также тех, кто оказывает им финансовую, техническую или материальную поддержку.

Меры подразумевают заморозку активов, а также закрытие въезда людям из черного списка в Европейский союз.

«Это решение способствует усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия, которое представляет серьезную угрозу

международной безопасности», – резюмирует Совет Европы.

Напомним, что инициатива санкционного давления в связи с использованием химоружия активно продвигалась некоторыми странами, например, Францией и Великобританией. Так, ранее МИД Британии призывал европейские страны объединиться против России после применения химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Новые антироссийские санкции, как сообщали СМИ, были согласованы еще 14 октября.