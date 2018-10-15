ЕС ввел новые санкции из-за применения химоружия. Они могут затронуть и Россию
«На фоне растущих химических атак в различных частях мира» Европейский союз пошел на введение новых ограничений, которые могут затронуть в том числе Россию.
«Европейский совет принял новый режим ограничительных мер по борьбе с использованием и распространением химического оружия», – говорится в опубликованном 15 октября документе.
Европейский союз собирается использовать ограничения в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и использовании химического оружия в любой точке мира. Санкции предусмотрены не только в отношении исполнителей, но также тех, кто оказывает им финансовую, техническую или материальную поддержку.
Меры подразумевают заморозку активов, а также закрытие въезда людям из черного списка в Европейский союз.
«Это решение способствует усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия, которое представляет серьезную угрозу
международной безопасности», – резюмирует Совет Европы.
Напомним, что инициатива санкционного давления в связи с использованием химоружия активно продвигалась некоторыми странами, например, Францией и Великобританией. Так, ранее МИД Британии призывал европейские страны объединиться против России после применения химического оружия при покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Новые антироссийские санкции, как сообщали СМИ, были согласованы еще 14 октября.
Справка:
Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей «Новичком» в конце августа ввели США. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
По версии полиции Великобритании, в Солсбери для покушения на Скрипалей приезжали двое россиян, использовавших документы на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.