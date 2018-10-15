Петербуржец Роберт Шварцман с первой попытки стал бронзовым призером «Формулы-3». Первое место занял сын Шумахера

Петербургский гонщик Роберт Шварцман успешно завершил свой дебютный сезон в Европейской серии «Формулы-3». Как сообщает пресс-служба SMP Racing в понедельник, 15 октября, 19-летний российский спортсмен выиграл третью гонку уик-энда, победил в зачёте новичков и стал третьим среди всех пилотов чемпионата по итогам турнира.

В общей сложности для Шварцмана эта победа стала второй в сезоне. Всего же на его счету 11 подиумов. Отметим, что первое место в чемпионате занял немец Мик Шумахер — сын легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, на счету которого семь чемпионских титулов в «королевских гонках». Второе место занял англичанин Дэниел Тиктум.

Роберт Шварцман родился 16 сентября 1999 года в Петербурге. В 2008 году он выиграл Easykart International Grand Final, а в 2009 году одержал победу в Trofeo delle Industrie. В 2013-м стал лучшим в WSK Final Cup в классе KFJ и бронзовым призером чемпионата мира CIK-FIA в классе KF-Junior. В 2016 году Шварцман дебютировал в «Формуле» Renault.

В октябре 2017-го воспитанник программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман подписал контракт с академией «Феррари». О том, как это стало возможным, «Фонтанке» рассказывал отец Роберта, петербургский бизнесмен Михаил Шварцман.