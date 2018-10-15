В Международном банке Санкт-Петербурга экс-сенатора Сергея Бажанова введена временная администрация

Функции управления Международным банком Санкт-Петербурга (МБСП) переданы временной администрации. Такое решение принял Центральный банк России.

«В связи с неустойчивым финансовым положением Международного банка Санкт-Петербурга и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России … возложил с 15 октября 2018 года на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению Банком МБСП сроком на шесть месяцев», – сообщает 15 октября регулятор на своем официальном сайте.

За полгода временная администрация должна будет определить размер дисбаланса между стоимостью активов и обязательств петербургского банка.

ЦБ также пошел на трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 15 октября, что станет основанием для Агентства страхования вкладов начать выплаты вкладчикам банка в размере не более 1,4 миллиона рублей. «Выплаты по вкладам в Банке МБСП начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория», – говорится в заявлении.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность её активов», – резюмирует Центральный банк.

Международный банк Санкт-Петербурга зарегистрирован в 1989 году, а с 1999 работает под привычным названием МБСП. На сайте финансовой организации указывается, что МБСП – это «стабильно развивающийся банк, ориентированный на обслуживание средних и крупных корпоративных клиентов». Он представлен в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Волгограде и Новосибирске. Согласно данным ЦБ, 92,28% кредитной организации принадлежат экс-сенатору Сергею Бажанову, 6,95% – акционерному обществу «Триумф» (единственным акционером которого является Бажанов) и чуть менее процента находится в руках у миноритарных акционеров.