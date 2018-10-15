«Саша Кокорин пытался остановить вот этот весь процесс». Адвокат футболиста уверяет, что его подзащитный хотел разнять драку

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, арестованный на два месяца по делу о двух драках в Москве, оказывается, выполнял в конфликте роль миротворца. О том, что футболист пытался разнять дерущихся, заявил 15 октября в эфире Первого канала адвокат Олег Попов.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — рассказал Попов.

Правда, из слов адвоката не совсем понятно, о каком из двух эпизодов идет речь.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения. Два друга уже рассказали члену общественной наблюдательной комиссии о первых впечатлениях от пребывания в изоляторе. По словам футболистов, за решеткой им «нормально», а «жизнь продолжается».