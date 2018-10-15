Перекрытие на КАД между ЗСД и Приморским меняет полосу. Вантовый мост открыт

На севере кольцевой автодороги вокруг Петербурга, между развязками с Западным скоростным диаметром и Приморским шоссе, с 15 октября приступают к следующему этапу ремонта. На внешнем кольце дорожники переместятся со второй полосы на первую.

С 10 октября на участке внешнего кольца со 136-го по 141-й километр ООО СПК «Зелёный город» устраняет колейность. Там перекрыли вторую полосу, а на первой снижали разрешенную скорость. Ограничения должны были действовать до 18 октября, однако, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы закончили досрочно. Сегодня на вторую полосу встанет асфальтоукладчик, и как только по ней можно будет запустить движение, дорожники начнут фрезеровать первую полосу.

Движение по первой полосе будет перекрыто до 22 октября. На второй на этот период ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке КАД две полосы.

Колейность ликвидируют и на параллельном участке внутреннего кольца. Заторов там практически нет – в отличие от следующего участка, между ЗСД и Выборгским шоссе, где на длительное время проезжая часть сужена до одной полосы в каждую сторону. Кроме того, с 11 по 15 октября перекрыт съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу.

Хорошая новость с КАД – снятие ограничений на вантовом мосту. Там сегодня к 6 часам утра закончены работы по замене деформационного шва, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой», начиная с 20 августа 2018 года, меняла деформационный шов на Большом Обуховском мосту через реку Неву (вантовый мост) – на 83-м километре внешнего кольца с перекрытием трёх полос и ограничением скоростного режима до 50 км/ч. На период проведения ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений конструктивных элементов деформационного шва перед запуском его в эксплуатацию 14 октября движение транспорта по внешнему кольцу полностью перекрывали на три часа.

На данный момент самая крупная пробка на КАД наблюдается на востоке. Сервис «Яндекса» в 10:42 зафиксировал 7,3-километровую пробку на внешнем кольце от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. ООО «ЕвроТрансСтрой» ремонтирует Беляевский мост через Большую Охту.