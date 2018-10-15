Трамп не исключил причастности Путина к «отравлениям и убийствам». «Но не в нашей стране»
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не допускает грубых выражений в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. «Расколоть» американского лидера удалось Лесли Шталь в интервью CBS, которое вышло 14 октября.
Журналистка канала спросила Трампа, почему он никогда не отзывался о Путине «грубо». На это лидер США ответил, что он единственный послал на Украину оружие и танки. Кроме того, Трамп заметил, что их личная встреча с Путиным была «тяжелой», но «очень хорошей».
На вопрос о причастности российского президента к отравлениям и убийствам Трамп ответил: «Возможно, да. Возможно, я думаю. Но полагаю, что не в нашей стране».
В очередной раз Трамп согласился с тем, что на выборах 2016 года имело место российское вмешательство. Но президент признался, что куда больше его беспокоит вмешательство Китая. В то же время Трамп сказал, что не толкает Китай к «экономической депрессии» и что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпинем.
Справка:
Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей «Новичком» США ввели в конце августа. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
По версии полиции Великобритании, в Солсбери для покушения на Скрипалей приезжали двое россиян, использовавших документы на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследователи установили, что речь, предположительно, идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.
В сентябре Трамп подписал указ о наказании за вмешательство в американские выборы. Среди возможных санкций — заморозка активов, ограничение доступа к финансовой системе США, запрет американцам на инвестиции в компании, попавшие под ограничения.