Трамп не исключил причастности Путина к «отравлениям и убийствам». «Но не в нашей стране»

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не допускает грубых выражений в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. «Расколоть» американского лидера удалось Лесли Шталь в интервью CBS, которое вышло 14 октября.

Журналистка канала спросила Трампа, почему он никогда не отзывался о Путине «грубо». На это лидер США ответил, что он единственный послал на Украину оружие и танки. Кроме того, Трамп заметил, что их личная встреча с Путиным была «тяжелой», но «очень хорошей».

На вопрос о причастности российского президента к отравлениям и убийствам Трамп ответил: «Возможно, да. Возможно, я думаю. Но полагаю, что не в нашей стране».

В очередной раз Трамп согласился с тем, что на выборах 2016 года имело место российское вмешательство. Но президент признался, что куда больше его беспокоит вмешательство Китая. В то же время Трамп сказал, что не толкает Китай к «экономической депрессии» и что у него хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпинем.