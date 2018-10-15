АТОР: «РоссТур» полностью прекратит деятельность уже на этой неделе

«РоссТур» планирует заявить о полном прекращении деятельности — и как туроператор, и как агент. Официального объявления следует ждать на этой неделе, сообщает 15 октября Ассоциация туроператоров России.

По данным АТОР, «РоссТур» не смог договориться с инвестором о выгодной ему схеме сотрудничества и не нашел средств для погашения долгов перед партнерами.

«Центр бронирования «РоссТур» уже … де-факто не ведет бизнес. Дело лишь за формальностями, считает ряд участников рынка»,- пишет организация.

При этом в Минэкономразвития направлена петиция от турагентств под названием «Прекратите отмывание денег за счет честных турагентов». Чиновников просят разобраться в ситуации «агенты, которые пострадали от рук "РоссТур"». «Просим помочь нам и нашим туристам вернуть наши деньги, которые мы ни у кого не крали, а заработали честным трудом. Чтоб эта ситуация не осталась не замеченной», – говорится в тексте обращения, реакция на которое из министерства пока не поступила.

Как ранее сообщала «Фонтанка», «РоссТур» формально является туроператором (сведения о нем внесены в единый федеральный реестр, компанией ERV предоставлены финансовые гарантии на 50 млн рублей), но фактически это центр бронирования, а «офисы продаж» – это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке «офисов» на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. В Петербурге их 44.

Через «РоссТур» оформлено более 10 тыс. бронирований туров с вылетами в октябре. Около 40-50% из них (точных цифр пока нет) оплачены частично или полностью. Более 80% туров должны состояться до 20 октября.