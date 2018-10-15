«Коммерсантъ»: Работавший в управлении президента полковник ФСБ арестован за мошенничество

Экс-главу контрольно-инспекционного департамента управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан Михаила Горбатова обвиняют в крупном мошенничестве. При этом он остается сотрудником Федеральной службы безопасности и имеет звание полковника, утверждает 15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Уголовное дело против Горбатова, а также двух предпринимателей — Арно Ходжояна и Владимира Коробкова — расследует главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР). Их обвиняют в особо крупном мошенничестве на 5,88 миллиона рублей путем обмана и злоупотребления доверием, а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 миллиона рублей (ч. 4 ст. 159, ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Все трое арестованы и находятся в СИЗО. Издание отмечает, что после ареста Михаила Горбатова из управления президента уволили, но, по данным газеты, он до сих пор числится в ФСБ.

По предварительной информации, от действий подозреваемых пострадал коммерческий директор сети ломбардов, которые предлагали деньги под залог швейцарских часов. В феврале прошлого года в офисах компании прошли обыски, имущество изъяли. В этот момент, как пишет «Коммерсантъ», подозреваемый Ходжоян якобы предложил коммерсанту помощь и познакомил с Коробковым, представив того сотрудником ФСБ. Предпринимателю посулили вернуть имущество, но этого не произошло.

Позднее ростовщику сообщили, что теперь и его личная свобода находится под вопросом. По данным «Коммерсанта», Горбатов направил в фирму ростовщика запрос копий регистрационных документов и других сведений о работе, после чего Ходжоян и Коробков якобы начали требовать у бизнесмена триста тысяч долларов.

Потерпевший предприниматель оставил им в залог четыре экземпляра часов стоимостью около трехсот тысяч долларов каждый, а затем отправился писать заявление в военное управление Следственного комитета. После этого троих подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.