В бой идет только коммунист. На выборах губернатора Хакасии остался один кандидат

Со второго тура губернаторских выборов в Хакасии снял свою кандидатуру представитель «Партии роста» Александр Мяхар. Об этом 15 октября пишет Znak.сom со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил агентству член Центризбиркома Евгений Шевченко, второй тур будет назначен на 11 ноября. На пост главы республики теперь претендует только коммунист Валентин Коновалов. Мяхар же заявил, что в нынешней ситуации жители региона не могут сделать выбор, поскольку «накал страстей достиг апогея». Напомним, ранее хакасский избирком отозвал свой иск об отмене регистрации Коновалова из Верховного суда республики.

Отметим, таким образом в бюллетенях остается только фамилия представителя КПРФ и два варианта голосования — за и против. Для победы Коновалову надо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. При этом порога минимальной явки нет — выборы в любом случае будут считаться состоявшимися.