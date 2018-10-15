В бой идет только коммунист. На выборах губернатора Хакасии остался один кандидат
Со второго тура губернаторских выборов в Хакасии снял свою кандидатуру представитель «Партии роста» Александр Мяхар. Об этом 15 октября пишет Znak.сom со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил агентству член Центризбиркома Евгений Шевченко, второй тур будет назначен на 11 ноября. На пост главы республики теперь претендует только коммунист Валентин Коновалов. Мяхар же заявил, что в нынешней ситуации жители региона не могут сделать выбор, поскольку «накал страстей достиг апогея». Напомним, ранее хакасский избирком отозвал свой иск об отмене регистрации Коновалова из Верховного суда республики.
Отметим, таким образом в бюллетенях остается только фамилия представителя КПРФ и два варианта голосования — за и против. Для победы Коновалову надо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. При этом порога минимальной явки нет — выборы в любом случае будут считаться состоявшимися.
Справка:
Напомним, что на выборах главы Хакасии 9 сентября единоросс Виктор Зимин набрал 32,42%, а оппозиционер Валентин Коновалов от КПРФ получил 44,81%. 23 сентября должен был пройти второй решающий тур, однако за два дня до этого бывший губернатор снял свою кандидатуру. 3 октября Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио главы Хакасии, но пообещал вскоре его забрать обратно в Москву. Второй тур выборов уже дважды переносился — сначала с него снялся Зимин, затем кандидат от «Справедливой России», а теперь гонку покинул и представитель «Партии роста».