18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +12
$ 65.75р
76.05р
12:43 15.10.2018
Расширенный поиск

Власть
15.10.2018 10:54
Печать

В бой идет только коммунист. На выборах губернатора Хакасии остался один кандидат

Со второго тура губернаторских выборов в Хакасии снял свою кандидатуру представитель «Партии роста» Александр Мяхар. Об этом 15 октября пишет Znak.сom со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил агентству член Центризбиркома Евгений Шевченко, второй тур будет назначен на 11 ноября. На пост главы республики теперь претендует только коммунист Валентин Коновалов. Мяхар же заявил, что в нынешней ситуации жители региона не могут сделать выбор, поскольку «накал страстей достиг апогея». Напомним, ранее хакасский избирком отозвал свой иск об отмене регистрации Коновалова из Верховного суда республики. 

Отметим, таким образом в бюллетенях остается только фамилия представителя КПРФ и два варианта голосования — за и против. Для победы Коновалову надо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. При этом порога минимальной явки нет — выборы в любом случае будут считаться состоявшимися.

Справка:

Напомним, что на выборах главы Хакасии 9 сентября единоросс Виктор Зимин набрал 32,42%, а оппозиционер Валентин Коновалов от КПРФ получил 44,81%. 23 сентября должен был пройти второй решающий тур, однако за два дня до этого бывший губернатор снял свою кандидатуру. 3 октября Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио главы Хакасии, но пообещал вскоре его забрать обратно в Москву. Второй тур выборов уже дважды переносился — сначала с него снялся Зимин, затем кандидат от «Справедливой России», а теперь гонку покинул и представитель «Партии роста».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://pixabay.com
15.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
12.10.2018 17:11

Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

АК Барс Банк предлагает ипотеку во всех домах нового жилого квартала «Гавань Капитанов» от компании «Лидер Групп»
LEGENDA Intelligent Development
12.10.2018 16:26

Инновации в проектах LEGENDA

Компания LEGENDA представила новые технологичные решения: единую мультисервисную сеть (МСС) и слаботочный щит NETBOX, которые впервые внедрит в свои проекты.
pixabay.com
12.10.2018 16:04

«Победа» начала летать в Лондон и Милан из Санкт-Петербурга

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в пятницу начала выполнять регулярные рейсы по новому международному направлению Санкт-Петербург-Лондон (аэропорт Станстед).
ГК «Эталон»
12.10.2018 15:12

Генеральный директор ГК «Эталон» возглавил Комиссию по вопросам BIM-технологий при Минстрое РФ

Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский возглавил Комиссию по вопросам реализации внедрения технологий информационного моделирования, созданную в Общественном совете при Минстрое России
Ленстройтрест
12.10.2018 14:36

В Ленобласти выбрали лучшего штукатура

В жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.10.2018 12:31

За 9 месяцев 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
Группа компаний «ЦДС»
12.10.2018 12:05

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» признан лучшим объектом комфорт-класса

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» стал лауреатом конкурса CREDO-2018 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса»
ГК "КВС"
12.10.2018 10:55

В «КВС» профессиональные штукатуры

Работники компании приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Конкурс прошел при поддержке Правительства Ленинградской области и Комитета по строительству Ленинградской области
«Главстрой-СПб»
12.10.2018 10:51

«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья повышенной комфортности в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 6-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 1,78 млн рублей
Магазин "Кей"
12.10.2018 10:23

iPhone XS и iPhone XS Max уже в магазинах КЕЙ

Оригинальные iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в нашем магазине КЕЙ. Рассмотрим подробнее самые ожидаемые смартфоны
shutterstock.com
11.10.2018 17:13

«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости