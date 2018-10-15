Президент утвердил основы госполитики России в области ядерной безопасности

В новом документе о ядерной безопасности России, подписанном президентом, нашлось место модернизации, импортозамещению, борьбе с терроризмом и усилению международного влияния страны.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», – говорится в документе, опубликованном 15 октября на интернет-портале правовой информации.

В 25-страничном указе подчеркивается важность международного сотрудничества в области ядерной энергетики. В частности, одним из приоритетов названо «оказание содействия государствам-заказчикам строительства объектов атомной энергетики по российским проектам в развитии национальных инфраструктур этих государств в области ядерной и радиационной безопасности».

Для внутрироссийских проектов приоритетом станет «следование принципу импортозамещения при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии».

Другим важным вопросом будет «усилие антитеррористической защищенности объектов использования атомной энергии». Президент Владимир Путин, среди прочего, предлагает усилить меры по надзору и контролю на границе РФ, чтобы предотвратить незаконные ввоз или вывоз радиоактивных веществ.

Также на повестке находится «осуществление комплекса мер по решению вопросов, связанных с объектами ядерного наследия», подразумевающих их учет и модернизацию.

Правительству России поручено в трехмесячный срок обеспечить реализацию основ, прописанных в указе.

Напомним, что ранее Владимир Путин также подписал основы государственной политики в области промышленной безопасности.