В Финляндии подорожало топливо и электричество, но подешевели лекарства и детские сады

Инфляция в Финляндии в сентябре осталась на уровне 1,3%, как и в предыдущем месяце, сообщает 15 октября Статистический центр Финляндии.

В сравнении с годом ранее поднялись цены на топливо, сигареты, капитальный ремонт и электричество. Так, литр бензина Е98 стоит от 1,55 до 1,79 евро, дизеля – от 1,34 до 1,65 евро. В то же время подешевели детские сады, мобильные телефоны, недвижимость и лекарственные средства, отпускаемые по рецепту. С августа по сентябрь уровень потребительских цен вырос на 0,2%, на что, в частности, повлияло подорожание мебели.

Между тем в остальной Европе инфляция выше — в среднем 2,1%. С августа она ускорилась на 0,1%.