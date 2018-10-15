Петербуржец среди ночи целился в машины из Калашникова. Хулиган задержан, у него богатая история «подвигов»

33-летнего хулигана-рецидивиста задержали во Всеволожском районе Ленинградской области 14 октября. Глубокой ночью он задумал пострелять по машинам из автомата Калашникова. К счастью, до выстрелов дело не дошло, но мужчина с АК, целящийся в машины, изрядно напугал автомобилистов.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов ночи в воскресенье в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на 13 километре Токсовского шоссе во Всеволожском районе стоит мужчина с оружием и целится в автомобили.

На место выехал полк ППС и задержал 33-летнего уроженца Петербурга, который при общении с представителями полиции ругался матом и игнорировал замечания. Бунтаря отправили в отел полиции, где на него составили протокол о правонарушении. Автомат Калашникова у ночного «героя» изъяли, оружие отдали на экспертизу.

Как выяснилось в отделе, у любителя попугать людей «калашом» уже есть две судимости. Первая – за хулиганство, вторая – за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Странички мужчины в соцсетях говорят о том, что он страстный фанат футбола, очень любит «Зенит» и презирает сотрудников правоохранительных органов. На его аватаре красуется всем известная аббревиатура из четырех латинских букв, которая оскорбляет полицию. За такие картинки, между прочим, в России уже обвиняли в экстремизме.