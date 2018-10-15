Нидерланды обвинили российских военных в провокациях. Корабли и самолеты мешают учениям НАТО в Арктике

Российские корабли и самолеты якобы пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике. Об этом заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, пишет 15 октября Telegraph.

По словам МакМутри, в регионе заметили возросшее количество российских кораблей.

«Мы видим возрастающий интерес российских военно-морских судов к нашим учениям. Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям», — отметил генерал.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Арктика интересует западные страны, что может привести к конфликтам в регионе.

В сентябре глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что в 2019 году на севере Норвегии заработает британская военная база, на которой разместят 800 военнослужащих.