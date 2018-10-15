Оборонные предприятия предложили освободить от выплаты дивидендов. Это должно помочь производству гражданской продукции

Предприятия оборонной промышленности предложили освободить от выплаты дивидендов. Инициатива должна нейтрализовать эффект санкций и стимулировать производство гражданской продукции, пишет 15 октября РБК со ссылкой на проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП.

Подготовку пакета мер для увеличения инвестиций в российскую экономику координировало Министерство экономического развития по поручению правительства. Подлинность документа подтвердили РБК два источника, знакомые с его содержанием.

В документе, в частности, предлагается освободить организации оборонно-промышленного комплекса от выплаты дивидендов «в части направления чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов».

В Росимуществе, куда отчисляются дивиденды с акций предприятий, принадлежащих государству, РБК сообщили, что пока не получали соответствующих предложений. По словам собеседника в ведомстве, размер дивидендов крупнейших предприятий ОПК исчисляется сотнями миллионов рублей.

Объединенная судостроительная корпорация в 2017 году перечислила Росимуществу чуть более 100 млн руб., производитель С-400 концерн ВКО «Алмаз-Антей» — 272 млн руб., поставщик автоматизированных систем управления для военных кораблей и подводных лодок концерн НПО «Аврора» — 372 млн, производящий гидроакустические системы для ВМФ концерн «Океанприбор» — 125,5 млн руб.

Высвобожденные средства станут для предприятий в том числе источником инвестиций в производство гражданской продукции.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции оборонных предприятий не менее чем до 17% от общего объема производства, к 2025 — до 30%, к 2030 году — до 50%. В качестве приоритетных рынков для диверсификации предприятий ОПК выбраны авиация, судостроение, медицина, телекоммуникации, космические технологии, робототехника и топливно-энергетический комплекс.