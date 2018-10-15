На Финском заливе охотник погиб, прострелив себе плечо

Вылазка на охоту закончилась трагично для петербуржца. Он погиб от непроизвольного выстрела своего же ружья. Тело обнаружили 14 октября в 14:20 в поселке Советский – в лодке у причала Финского залива.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина 44-х лет ненароком выстрелил себе в правое плечо из самозарядного гладкоствольного ружья МР-153. От сильнейшей боли он, по всей видимости, не смог устоять на ногах и упал в лодке, в которой находился. Когда лодку отбуксировали к берегу, мужчина был уже мертв.

По данным нашего издания, в основном погибший работал в охране и лишь некоторое время — в структурах МВД. На природе он отдыхал вместе с другом.