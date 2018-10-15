У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8. Угрозы цунами не возникло

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Камчатки 15 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным МЧС, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 127 км, на расстоянии в 127 км северо-восточнее города Петропавловска-Камчатского.

Жители городов Елизово и Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до 3 баллов, угрозы возникновения цунами нет, жертв и разрушений также нет.