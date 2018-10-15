Средство для розжига, горячий кофе и родительские таблетки. Трое малышей оказались в больнице под занавес выходных

Несколько малолетних детей пострадали за сутки в Петербурге из-за родительского недосмотра.

Так, 14 октября годовалый ребенок опрокинул на себя турку с горячим кофе в Колпино. В итоге он был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

Воскресенье стало днем несчастий и для семьи, проживающей на улице Карбышева в Выборгском районе. Там четырехлетняя девочка решила попробовать средство для розжига, пока родители не видят. Итог печален – острое отравление и риск развития токсической пневмонии.

Под занавес выходных в городскую детскую больницу имени Раухфуса с острым отравлением был доставлен пятилетний ребенок с улицы Ивана Черных в Кировском районе. Он, как объяснили родители, съел 15 гормональных таблеток.