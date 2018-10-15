В больницу из Веселого Поселка привезли уже второго школьника с отравлением ртутью. Металл принес в школу одноклассник

Очередное происшествие, связанное с отравлением ртутью, произошло в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», днем 14 октября в детскую городскую больницу №5 поступил мальчик десяти лет. Четвероклассника госпитализировали с острым отравлением парами ртути. Ребенок рассказал: 27 сентября во двор школы №339 (улица Дыбенко, 12/2) одноклассник принес ядовитый металл.

Напомним, что 10 октября в ту же детскую больницу привезли мальчика 2007 года рождения — с тем же самым диагнозом. По версии родителей, днем 28 сентября во время прогулки во дворе дома №4, корпус 1, по улице Евдокима Огнева их сын якобы нашел около 3,5 кг ртути и принес домой. Отметим, что этот двор — в соседнем квартале от школы №339.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

А 3 октября в школе №641 в том же Веселом Поселке произошло загрязнение класса ртутью. Тогда родители учеников утверждали, что виной всему — некая пролившаяся «банка» в кабинете химии, администрация района говорила о том, что опасное вещество принес на рюкзаке из дома ученик. А управление Роспотребнадзора выпустило релиз, в котором фигурировал разбитый в школе градусник. Так или иначе, но кабинет на время опечатали.