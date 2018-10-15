«Катастрофа». Мать братьев Кокориных прокомментировала арест сыновей

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла прокомментировала арест сыновей. Завление Светлана Кокорина сделала накануне в эфире Первого канала.

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», – сказала Светлана Кокорина.

11 октября в Москве после алкогольного празднования десятилетия дружбы на два месяца арестованы футболисты Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.

14 октября футболисты поделились впечателениями от первых дней в следственном изоляторе.