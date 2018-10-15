В Шувалово среди бела дня мужчина надругался над пятиклассницей

Гражданин Узбекистана покусился на пятиклассницу в Выборгском районе Петербурга, но был оперативно задержан.

Как стало известно «Фонтанке», нападение на девочку 12-ти лет произошло в час дня 14 октября на Староорловской улице, в частном секторе. 43-летнего гражданина Узбекистана не смутило светлое время суток – он схватил ученицу 5 класса и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера прямо на улице.

Родителям пришлось показать свою дочь медикам. У нее диагностировали ушиб и подкожное кровотечение левого предплечья. А вот домогавшегося мужчину быстро задержали сотрудники полиции. В этом им помогли бдительные граждане.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.