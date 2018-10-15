Союзники Меркель потеряли большинство на выборах в Баварии. В парламент впервые прошла антиимигрантская партия

По итогам парламентских выборов в Баварии в ландтаг впервые прошла антииммигрантская AfD. Победу одержал правящий Христианско-социальный союз, но с наихудшим за 64 года результатом, пишет 15 октября РБК со ссылкой на Spiegel.

Согласно результатам после обработки бюллетеней в 91 баварском избирательном округе (100% протоколов), победу на парламентских выборах в регионе одержал ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель — Христианско-социальный союз (ХСС), его представляет премьер-министр Баварии Маркус Сёдер. Партия заручилась поддержкой 37,2% избирателей, говорится на сайте местного избиркома.

Подобный результат ХСС, как замечает Spiegel, стал наихудшим с 1954 года. Для формирования абсолютного большинства ей было необходимо занять 103 места (из 205) в ландтаге. Однако, согласно результатам выборов, представители консервативной баварской партии займут только 85 мест в региональном парламенте.

Еще 38 мандатов получила партия «зеленых» (за нее проголосовали 17,5% жителей). Третье место на выборах с результатом 11,6% голосов заняла центристская партия Freie Wähler («Свободные избиратели»), ее представители получат в ландтаге 27 мест. За антииммигрантскую «Альтернативу для Германии» (AfD) свой голос отдали 10,2% избирателей. Она, как отмечает ARD, впервые пройдет в баварский парламент. Ее члены займут в ландтаге 22 места. Столько же мандатов получат представители социал-демократической партии (SPD), еще 11 мест займут члены «Свободной демократической партии» (FDP).