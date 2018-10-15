На Бухарестской обстреляли трамваи. Пострадала женщина

Хулиганы обстреляли трамваи во Фрунзенском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 14 октября в 20.50 в полицию поступило сообщение о повреждении стекла трамвая, движущегося по Бухарестской улице. Осколками ранило пассажирку. Чуть позже сотрудникам правоохранительных органов сообщили об аналогичном случае, тут же, на Бухарестской улице, но уже без пострадавших.

Полиция проводит проверку. Очевидцы в соцсетях сообщают, что трамваи обстреляли. Якобы в стеклах транспорта виднелись внушительные отверстия от пуль. Есть предположение, что неизвестные пустили в ход пневматическое оружие.