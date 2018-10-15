В Ираке 111 тысяч человек отравились питьевой водой. Местные жители обвиняют Иран

В городе Басра в южной части Ирака более 111 тысяч человек отравились питьевой водой. Об этом 15 октября сообщает РБК со ссылкой на Al-Sumaria. Резкий рост числа пострадавших связывают с началом учебного года. Среди отравившихся немало школьников.

Массовые отравления начались в Басре еще в июле после поставок загрязненной воды из Ирана, также в регионе возникли перебои с электроснабжением. После этого в провинции начались массовые протесты, во время которых демонстранты подожгли офисы гостелеканала Iraquta TV и штаб-квартиры правящей иракской партии «Дава». В сентябре митингующие подожгли здание консульства Ирана в Басре.

В Белом доме предупредили Тегеран, что возложат на него ответственность, если американские дипломаты пострадают во время массовых акций протеста в Басре. В конце сентября госсекретарь США Майк Помпео на фоне беспорядков в Басре объявил о закрытии американского консульства в городе.