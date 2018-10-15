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Общество
15.10.2018 08:07
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Атомный ледокол «Лидер» обойдется бюджету в 98,6 миллиарда без НДС. Всего их построят три

Строительство одного атомного ледокола «Лидер» обойдется в 98,6 миллиарда рублей без учета НДС и возможных дополнительных расходов. Об этом 15 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на переданный 3 октября правительству доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева.

Расчеты, как пишет издание, проводила межведомственная рабочая группа под председательством вице-премьера Юрия Борисова. Средства должен будет выделить бюджет с 2020 года.

Эта сумма, как поясняет «Коммерсантъ», не включает в себя банковскую гарантию, страхование на период строительства и ядерное топливо для первой загрузки. В 2018–2020 годах Минпромторг, по информации газеты, должен выделить на разработку системы электродвижения «Лидера» 950 млн руб.

Всего в России планируют построить три ледокола этого проекта на дальневосточной верфи «Звезда».

Контракт на первое судно, как указывает «Коммерсантъ», должен быть подписан не позднее декабря следующего года, закладка произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача — в 2027 году.

В целом стоимость головного ледокола с учетом всех расходов источники издания, оценивают в 115 млрд руб., серийных — на 10% дешевле.

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