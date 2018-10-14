Лига Наций: Сборная России продолжает побеждать

Разящие контратаки, проблемы натурализации и занимательная футбольная статистика: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, что важного случилось в очередных двух матчах сборной России по футболу.

капитан сборной Артем Дзюба//Олег Бухарев/Коммерсантъ

В рамках продолжения Лиги Наций сборная России отправилась в Калининград и в Сочи: команде Станислава Черчесова предстояло сыграть против шведов Янне Андерссона (11 октября) и турок Мирчи Луческу (14 октября).

Первый тайм в Сочи повеял приятными воспоминаниями лета-2018. Напомним: сборная Швеции в России тоже дошла до стадии ¼ финала, турки же под руководством Мирчи Луческу на чемпионат мира не попали.

Разница соперников в классе бросалась в глаза: если на берегу Балтийского моря скорость движения мяча была в темпе колыбельной — и во многом этот темп был заслугой футболистов сборной Швеции, – то на берегу моря Черного команда Станислава Черчесова сразу же предложила туркам игру в неудобном для них ритме. Мяч двигался быстро, Дзюба выигрывал единоборства, Александр Головин напомнил, почему после чемпионата мира в России его купил французский клуб «Монако». Счет открыла сборная России. Гол вышел курьезный: в день рождения легенды сборной России экс-защитника «Спартака» и нынешнего тренера ПФК ЦСКА Виктора Онопко отличились футболисты именно что обороны. Сперва в штангу турецких ворот попал Георгий Джикия, а на добивании в пустые ворота первым оказался Роман Нойштедтер. Этот гол стал дебютным для русского немца в составе сборной России. Сам игрок прокомментировал его так: «Все быстро было, я сам не понял: бум-бум — и гол». Помимо взятия ворот в первом тайме зрители с интересом наблюдали за многочисленными сочинскими голубями, прогуливающимися по полю стадиона «Фишт». Скорее всего, накануне матча агрономы стадиона активно подсеивали новую траву, и птицы, естественно, не могли пропустить масштабной бесплатной трапезы.

Во втором тайме сборная России поначалу не могла воспользоваться идеальным характером игры. Турки, владевшие статистическим преимуществом и по итогам первого тайма, окончательно обосновались на половине поля россиян, открыв гигантские зоны для контратак. Этих контратак было в избытке, но вот эффективность их бесконечно стремилась к нулю. Отличную возможность запорол Алексей Ионов, отобравший мяч у Далера Кузяева: Ионов, в отличие от игрока «Зенита», был в положении вне игры. Головин вышел один на один и неожиданно в последний момент отпустил мяч на ведении. Но все же один раз получилось. Эталонную контру разыграли россияне на 78 минуте. Гильерме забросил мяч рукой аж на чужую половину поля, там здорово открылся Головин, убежал до лицевой линии, покатил назад под удар вышедшему на замену Денису Черышева — гол. Занятно: оба мяча в ворота турок забили футболисты, которые большую часть жизни провели за границей.

С учетом нулевой ничьей против шведов, итоговый результат можно считать локально удачным: сборная России набрала 4 очка в двух матчах, и для первого места в группе В2 россиянам достаточно ничьей в последнем матче в ноябре в Стокгольме. Напомним, первое место в группе В2 — это первый шаг по попаданию на чемпионат Европы-2020.

Тема натурализации игроков стала одной из самых обсуждаемых в этих двух матчах. В октябре Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной, в матче против «Краснодара» вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил повреждение мышцы бедра, и место в воротах в прошедших двух встречах Черчесов доверил бразильцу Маринато Гильерме. Гильерме выступает в России уже 11 лет, получил российское гражданство в ноябре 2015 года, сыграл в паре товарищеских матчей против Литвы и Чехии, а в игре против шведов дебютировал в официальной встрече сборной России. Помимо бразильца против команды Янне Андерссона вышли два немца — Константин Рауш и уже упоминавшийся Нойштедтер, на правом фланге обороны — еще один бразилец Марио Фернандес и Денис Черышев, который живет в Испании с 6 лет и общается преимущественно с испанскими журналистами на испанском языке. Скепсиса на тему «как славно работают наши футбольные школы» после игры со Швецией в социальных сетях и мессенджерах было разлито от души. По этой ли причине, или по игровым резонам Рауш с Черышевым матч против турков начали в запасе: слева в обороне вышел латераль «Ростова» Федор Кудряшов и полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

По большому счету, матчи против шведов и турок подтвердили те тезисы, которые озвучивались еще летом. С позиционной атакой — традиционные сложности. Игра против шведов стала второй у сборной Черчесова, когда Россия больше владела мячом (58% против 42%; первая такая игра — против Новой Зеландии на Кубке Конфедерации). Как и раньше, понимания, что делать с мячом при таком владении футболисты особо не демонстрировали: первый удар в створ шведских ворот состоялся на 80 минуте. Необычайно важен для нашей команды с футбольной точки зрения Дзюба, и дело даже не столько в эмоциях и капитанской повязке. Против шведов Артем сделал 34 паса — больше, чем фланговые полузащитники Ионов и Черышев; это удивительно высокий для габаритного центрфорварда показатель. Из этих 34-рех 4-ре — передачи под удар (больше всех в команде). Сборная России комфортней чувствует себя в регистре контратак, и матч в Сочи в очередной раз этот тезис подтвердил.

В этих двух матчах на задний план отошли футболисты «Зенита»: Лунев и Александр Ерохин, вызванные Черчесовым на игры против Швеции и Турции, в игре 10 тура против «Краснодара» получили повреждения. Ерохина Сергей Семак заменил еще в перерыве, а Лунева готовились менять весь второй тайм: мячи вместо вратаря в игру вводил Бранислав Иванович. Из выходивших на поле традиционно есть смысл выделить Дзюбу: два матча от свистка до свистка с капитанским эполетом. Кузяев в матче против шведов вышел на замену и в конце матча после скидки Артема искусно пробил в «девять», но Робин Ольсен успел выбросить руку и перевести мяч на угловой удар. В матче против турок Кузяев был заметен в центре поля, дал неплохой объем, но результативными действиями на отметился. Игорь Смольников, как и Эльмир Набиуллин, оба матча посмотрел со скамейки. Антон Заболотный в Калининграде заменил Черышева на 87 минуте и запомнился желанием куда-то прибежать.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"