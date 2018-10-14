Le Figaro сообщила о задержании 23 россиян по подозрению в рэкете во Франции

О задержании группы россиян – уроженцев Чеченской республики – сообщают 14 октября французские СМИ.

Le Figaro, в субботу, 13 октября в пригороде Париже Сен-Сен-Дени были задержаны 23 уроженца Чечни. Их подозревают в вымогательстве денег у водителей грузовых автомобилей. Как считает следствие, злоумышленники требовали у въезжающих в Париж из Восточной Европы водителей по 200 евро. По мнению правоохранительных органов, такой криминальный бизнес мог приносить группировке до 200 тысяч евро в месяц.

По информации прессы, вымогателей задержали в момент получения денег от потерпевших. При обысках у россиян изъяли крупные суммы денег и оружие. Базировалась группировка в городе Ливри-Гарган в помещении с гаражом. Внутри последнего якобы нашли дорогие машины.

ТАСС со ссылкой на Figaro отмечает, что некоторые из задержанных были в полицейской базе лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности. При этом сейчас следствие не располагает данными о том, были ли подозреваемые связанными с религиозными радикалами.

В посольстве России во Франции смогли лишь прокомментировать, что проверяют информацию о задержании граждан РФ.