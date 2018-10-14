Сборная России опять обыграла Турцию в Лиге Наций. Победный гол забил бывший немецкий игрок

Победой сборной России завершился матч 3 тура группового этапа Лиги Наций в воскресенье, 14 октября, в Сочи. Российская команда выиграла у Турции со счетом 2:0.

Первый гол забил Роман Нойштедтер на 20 минуте встречи. Футболист, ранее выступавший за различные молодежные сборные Германии, получил российское гражданство перед Евро-2016. Это первый гол Нойштедтера за сборную России в 10-м матче. Отметим, что он выступает за турецкий «Фенербахче».

Автором второго мяча стал лучший бомбардир России на домашнем чемпионате мира-2018 Денис Черышев – на 79 минуте.

Благодаря этой победе, сборная России набрала 7 очков и продолжает лидировать в группе B2. В предыдущих встречах россияне также обыграли Турцию 2:1 и сыграли вничью со Швецией 0:0.