В Киеве прошел марш националистов - с концертом и огоньком

В Киеве на Европейской площади прошел марш националистов в честь 76-летия запрещенной на территории РФ «Украинской повстанческой армии».

По подсчетам агентства УНИАН, в шествии 14 октября приняли участие около 10 тысяч человек. Колонна прошла по бульвару Шевченко, Крещатику и завершила марш на Европейской площади, где начался праздничный концерт. Участники шествия жгли файеры и выкрикивали националистические лозунги.

Центр Киева в связи с акцией находится под усиленной охраной правоохранительных органов.

Напомним, сегодня соседи празднуют государственный праздник – День защитника Украины. Отмечать начали утром – молебном об автокефалии, на котором выступил президент страны Петр Порошенко. Днем националисты пытались снести памятник генералу Ватутину, который освобождал Киев в ходе Великой Отечественной войны. В Конотопе ветеранов АТО поздравили видеооткрыткой с ополченцами ДНР и ЛНР.