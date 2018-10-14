В Купчино пьяный пациент схватил за горло фельдшера скорой помощи. Возбуждено уголовное дело

Врачу скорой помощи самому понадобилась помощь медиков после вызова ночью 14 октября в один из домов на Малой Балканской улице в Петербурге. Пациент успел сбежать.

Уголовное дело по статье «Побои» возбуждено дознанием Фрунзенского района после вызова кареты скорой помощи ночью в воскресенье. Вместо лечения пьяный петербуржец полез в драку, толкнул фельдшера и схватил его за шею. После «пациент» решил прогуляться, вышел из квартиры и до сих пор домой не вернулся.

Следственный комитет, как сообщается на сайте ведомства, просит у прокуратуры передать дело ему. Подозреваемого разыскивают оперативники уголовного розыска.