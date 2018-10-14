Стивен Хокинг предсказал вымирание людей из-за генной инженерии

Физик Стивен Хокинг считал, что обычного человека разумного могут вытеснить генетически модифицированные люди. Об этом он написал в книге «Короткие ответы на серьезные вопросы», над которой работал незадолго до смерти.

О содержании книги 14 октября рассказывает издание «Медуза» со ссылкой на The Sunday Times . По мнению Хокинга, в недалеком будущем богатым людям станет доступна возможность улучшить ДНК у себя и своих детей, усиливая память, интеллект, иммунитет и увеличивая продолжительность жизни.

По мнению ученого, появление генетически улучшенных людей приведет к вымиранию обычных людей или же сделает их «низшей кастой».

Книга Хокинга поступит в продажу в середине октября.