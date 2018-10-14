Стивен Хокинг предсказал вымирание людей из-за генной инженерии
Физик Стивен Хокинг считал, что обычного человека разумного могут вытеснить генетически модифицированные люди. Об этом он написал в книге «Короткие ответы на серьезные вопросы», над которой работал незадолго до смерти.
О содержании книги 14 октября рассказывает издание «Медуза» со ссылкой на The Sunday Times . По мнению Хокинга, в недалеком будущем богатым людям станет доступна возможность улучшить ДНК у себя и своих детей, усиливая память, интеллект, иммунитет и увеличивая продолжительность жизни.
По мнению ученого, появление генетически улучшенных людей приведет к вымиранию обычных людей или же сделает их «низшей кастой».
Книга Хокинга поступит в продажу в середине октября.
Справка:
Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года. Ему было 76 лет. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Всемирную известность физик получил после публикации в апреле 1988 года его научно-популярной книги «Краткая история времени». Работу перевели на десятки языков и издали общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.
В 60-х годов прошлого века у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу и приковали его к инвалидному креслу. В 1985 году Стивен Хокинг утратил способность говорить после перенесенной пневмонии. Ученый общался при помощи синтезатора речи. Он управлял компьютером с помощью датчика, который был закреплен напротив единственной подвижной мышцы шеи.