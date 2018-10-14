Саудовская Аравия жестко ответила на угрозу Трампа из-за пропавшего в консульстве журналиста

Саудовская Аравия ответила на заявление президента США Дональда Трампа о «суровом наказании», которое применят Штаты, если выяснится, что Эр-Рияд имеет отношение к исчезновению журналиста Джамаля Хашогги в Турции.

«Королевство подчеркивает, что оно ответит на любые меры, принятые против него, еще более жесткими мерами, — сообщил МИД страны. — Экономика королевства играет влиятельную и ключевую роль в мировой экономике».

Как отмечает 14 октября РБК со ссылкой на британскую газету Independent, Великобритания начала составлять список саудовских чиновников, в отношении которых могут быть введены санкции.

Напомним, что журналист Джамаль Хашогги известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

2 октября Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Власти Турции получили разрешение на обыск в генконсульстве. Саудовская Аравия настаивает, что журналист пропал уже после того, как покинул здание дипмиссии.