Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.
Об этом Бейлевелд заявила в эфире национального телевидения, передает 14 октября «Коммерсантъ». Также министр подчеркнула, что попытка кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, по мнению голландских властей предпринятая российскими хакерами, «по-настоящему опасна».
Бейлевелд добавила, что Нидерландам следует избавиться от «наивности» в киберпространстве и принять меры. Также она напомнила, что из-за инцидента нидерландское минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.
Справка:
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги якобы после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от Главного управления Генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, россиян обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной малайзийском «Боинге MH17». Минюст США обвинил тех же людей (а также еще троих сотрудников ГРУ) во взломе ОЗХО, FIFA, Международного антидопингового агентства (WADA) и химических лабораторий в Великобритании и Швейцарии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона до сих пор не получила никаких доказательств.