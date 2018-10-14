Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.

Об этом Бейлевелд заявила в эфире национального телевидения, передает 14 октября «Коммерсантъ». Также министр подчеркнула, что попытка кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, по мнению голландских властей предпринятая российскими хакерами, «по-настоящему опасна».

Бейлевелд добавила, что Нидерландам следует избавиться от «наивности» в киберпространстве и принять меры. Также она напомнила, что из-за инцидента нидерландское минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.