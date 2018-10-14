Второй за день игрок ФК «Крылья Советов Самара» «включил МамаеваКокорина»
Еще один игрок самарских «Крыльев Советов» задержан по подозрению в нетрезвой езде.
Об этом сообщает 14 октября сообщество «Ночной Патруль Самара».
«Сегодня утром по подозрению в управлении ТС в нетрезвом состоянии задержан еще один игрок "КС" – Георгий Тигиев! – пишут участники сообщества, прикладывая в качестве доказательства фото задержанного молодого человека. – При освидетельствовании в организме футболиста обнаружено наркотическое вещество… И если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то г-н Тигиев включил МамаеваКокорина, хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями...»
Напомним, ранее игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов Самара» и воспитанник петербургского «Зенита» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем каршерингового автомобиля. На него составили административный протокол и отпустили до суда.
А в Москве после алкогольного празднования десятилетия дружбы отправились в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.
Справка:
23-летний Георгий Тигиев – воспитанник ФК «Беслан». Занимался в системах костромского «Динамо», петербургских «Коломяг» и краснодарской «Кубани». В 2014 году перешёл в московское «Торпедо», за дублирующий состав провёл 13 матчей. В 2015-м подписал четырёхлетний контракт с махачкалинским «Анжи». 24 февраля 2017 года перешел в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа. В июне «Спартак» выкупил трансфер Тигиева за сумму отступных 1 млн евро и подписал с игроком контракт на четыре года.
31 августа 2018 года за несколько часов до закрытия трансферного окна перешел на правах аренды в самарские «Крылья Советов», арендное соглашение рассчитано на один год.