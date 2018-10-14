Китай достроил свою часть моста через Амур. Российская сторона сроки постоянно сдвигает
Строительство 17 пролетов железнодорожного моста через реку Амур завершил Китай. Остальные три пролета должна построить Россия, и делает она это уже четыре года.
Об успехах китайских строителей 14 октября сообщает агентство Xinhua.
Мост через Амур — совместный проект Москвы и Пекина, о его реализации стороны договорились в 2013 году. Строительство начали в 2014-м. Переправа должна соединить село Нижнеленинское (Еврейская АО) и городской уезд Тунцзян.
Нагрузку распределили так: КНР взялась возвести 17 пролетов моста, РФ — 3. Длина моста составит 2215 метров, из них китайская сторона — 1886 метров.
Справка:
В апреле 2018 года строительство российской части моста приостановили из-за долгов по зарплате перед рабочими, прокуратура проводила проверку. В середине сентября губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь сообщил, что строительство последней опоры моста «завершается». В октябре стало известно, что строители соединили китайскую и российскую части моста. По словам Левинталя, это «вселяет уверенность о завершении строительства в следующем году».
В 2017 году Левинталь в интервью ТАСС говорил, что ввод моста в эксплуатацию планируется в июне 2018 года.