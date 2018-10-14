Китай достроил свою часть моста через Амур. Российская сторона сроки постоянно сдвигает

Строительство 17 пролетов железнодорожного моста через реку Амур завершил Китай. Остальные три пролета должна построить Россия, и делает она это уже четыре года.

Об успехах китайских строителей 14 октября сообщает агентство Xinhua.

Мост через Амур — совместный проект Москвы и Пекина, о его реализации стороны договорились в 2013 году. Строительство начали в 2014-м. Переправа должна соединить село Нижнеленинское (Еврейская АО) и городской уезд Тунцзян.

Нагрузку распределили так: КНР взялась возвести 17 пролетов моста, РФ — 3. Длина моста составит 2215 метров, из них китайская сторона — 1886 метров.