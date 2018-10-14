В Киеве участники молебна об автокефалии не смогли объяснить, что такое томос

Люди, которых автобусами свозили на воскресный молебен за автокефалию Украинской православной церкви, не смогли объяснить, что такое томос, передает 14 октября интернет-газета «СТРАНА.ua».

Видеоролик, в котором корреспондент безуспешно пытается выяснить у собравшихся, за что, собственно, они пришли помолиться, опубликован на канале издания в Youtube. Из тех, кто согласился общаться, никто не смог объяснить, что такое томос — люди советовали журналисту обратиться с этим вопросом к церковнослужителям.

На молебен на Софийской площади у главного собора страны, по оценке журналиста, собралось около 4 тысяч человек (ранее заявлялось о 15 тысячах участников). Корреспондент отмечает, что это странно, так как во всех средствах массовой информации президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что все жители страны одобряют автокефалию и понимают, почему это важно.

Напомним, что томосом называют указ предстоятеля поместной православной Церкви по какому-либо важному вопросу церковного устройства. Томос об автокефалии Церкви Украине пообещал Константинопольский патриархат. Затем эту автокефалию должны принять другие православные церкви.