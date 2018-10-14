В России могут разрешить выращивание опийного мака - в медицинских целях
Проект закона, разрешающий выращивать в России наркосодержащие растения в лечебных целях, подготовило Министерство промышленности и торговли. Легализовать хотят растения, которые являются компонентами для опиоидных обезболивающих препаратов.
Как сообщает 14 октября «Медуза» со ссылкой на ТАСС, документ уже согласован чиновниками ряда ведомств и внесен в правительство. В его тексте сказано: на культивирование наркосодержащих растений для использования в медицине и ветеринарии будут распространены действующие нормы законодательства о выращивания таких растений в научных, учебных целях и экспертной деятельности.
Сейчас в РФ используется только заграничное сырье для производства наркотических лекарств. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выращивание собственного опийного мака закроет потребности в сырье на 80%.
Справка:
12 октября глава Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, что Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. В Минпромторге сказали, что не располагают такой информацией.
В апреле 2017 года Минпромторг уже сообщал о подготовке законопроекта, разрешающего выращивать наркосодержащие растения как сырье для лекарств. Идет ли речь об этом же документе, не уточняется.
Выращивать мак в России запрещено с 1987 года.