В России могут разрешить выращивание опийного мака - в медицинских целях

Проект закона, разрешающий выращивать в России наркосодержащие растения в лечебных целях, подготовило Министерство промышленности и торговли. Легализовать хотят растения, которые являются компонентами для опиоидных обезболивающих препаратов.

Как сообщает 14 октября «Медуза» со ссылкой на ТАСС, документ уже согласован чиновниками ряда ведомств и внесен в правительство. В его тексте сказано: на культивирование наркосодержащих растений для использования в медицине и ветеринарии будут распространены действующие нормы законодательства о выращивания таких растений в научных, учебных целях и экспертной деятельности.

Сейчас в РФ используется только заграничное сырье для производства наркотических лекарств. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, выращивание собственного опийного мака закроет потребности в сырье на 80%.