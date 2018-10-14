Мотоциклист с Бухарестской уехал в реанимацию. Также пострадали забор и «Солярис»

Пилот мотоцикла влетел в белый Hyundai Solaris днём 14 октября на Бухарестской улице в Петербурге. В больницу его увезли в тяжелом состоянии, байк остался без колеса.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, столкновение произошло около трёх часов дня возле 72 дома по Бухарестской улице. Тридцатилетний мотоциклист столкнулся с «Солярисом», за рулём которого сидел 27-летний водитель, от иномарки пилота отбросило к ограждению. По словам очевидцев, мотоцикл разлетелся на части. Водитель автомобиля не пострадал.