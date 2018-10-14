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Особое мнение / Евгений Вышенков

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Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру".
14.10.2018 16:30
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Обожаем репрессии, а Кокорин с Мамаевым просто смешны

Все, что СМИ наворотили с футболистами, не женится с декларациями власти и трудящихся. Ноль права, клише американской модели.

Слышал как-то, что новейшая история изменилась, как только в Нью-Йорке рухнули два небоскреба. Еще недавно думал, мол, все преобразилось после портретов Боширова и Петрова. Чепуха. Мир исказился на «до» Кокорина и Мамаева и «после». Уже все высказались, вплоть до лица МИД Марии Захаровой. Мне не хватило спецвыпуска Елены Малышевой. Наконец, большинство устало надрываться. Глянем с похмелья.

Ясно, что арендовать железнодорожный вагон – нескромно. Лакать спиртное – неспортивно, а пытаться бить поутру стулом в связи с легким раздражением –  уничтожающе смешно. Устраивать суматошные зуботычины на публике тоже медийно непрофессионально. Вот только арест здесь ни при чем.  

В законах, за диктатуру которых топит каждый журналист и так далее, нет ссылок на популярность подозреваемых. Как нет существительного «резонанс». Статистика же говорит, что по таким историям органы могут потихоньку возбудиться, а уж до изоляции доходит, если личность имеет репутацию «восемь раз сидел, и все за огурцы».

Очевидно, Кокорин с Мамаевым могли скрыться за границей. Судя по всему, в мадридском «Реале». Или поднажать на потерпевших. Но только в солнцезащитных очках – им ведь вспышки фотоаппаратов мешают четко видеть цель. Бред. И всем понятный. Но при таком СМИ-извержении я бы тоже их закрыл. Зачем судьям тысячи заголовков с обязательной вставкой – «…. выпустил на свободу…». Вот им надо, чтобы репортеры прикрепляли намеки – « … не исключено, что на скандальное решение повлияли зарплаты футболистов …».  

Эта истерика методологически не отличается от той мизансцены, где давно, но также яро, собрались массы. Вопили – «Распни!». Раз о мастерах спорта, – вспомним, как извозили в грязи легенду мирового фигурного катания Плющенко, когда он вышел на Олимпиаду со штырем в позвоночнике и не смог.

Как это ни прискорбно, но человек разумный – категория преждевременная. Она предусматривает, что человек уже есть.

Порылся в Сети. Нарвался на комментарии о Кокорине и Мамаеве дрессировщика Запашного. Ни одной психокорректирующей заметки, что моральный облик строителя капитализма – это одно, а уголовная репрессия – смотри комментарии к УПК и УК.    

Понятно, что раз народ возмутился, орлов надо сажать. А лучше бы еще и в камеру с мигрантами. А если бы под видео им вертухай швырнул миску с пшенной кашей, да она окажется вся на полу – какая радость, какая приятность. Это же политически верно, потому как правильно организованные письма трудящихся всесильны. Смущает и второй нюанс.

Кроме телеканалов «Культура» и «Матч», на других экранах нон-стопом ток-шоу плывут, как облака. Понять их соединяющую сущность немудрено: США – козлы. Не вопрос, только все, что соорудили с Кокориным и Мамаевым, – абсолютная штатовская калька. И притом не авторитарная, как у нас, а тоталитарная. Есть разница. Как между откровенностью и сокровенностью.

В этом месте уместно чуть напомнить о правовой практике там. Это у нас только-только обнальщикам начали давать по два-три года реальных сроков, а за океаном давно за экономику взвешивают по тридцать. Да, Сталин в аду ими восхищается. Что касается уничтожения личности при помощи прессы, то в США это как принт на футболку нанести. Вон недавно светские львицы вспомнили, как где-то в прошлом тысячелетии режиссер Вайнштейн их лапал. И все, выходи строиться, руки за спину. Была бы возможность – в Магадан поволокли под улюлюканье голубого экрана. Потому как каждая похожая на личность обязана поддержать мракобесие, раз вокруг все возмущены. Вот вам и весь новый порядок в формате кипения возмущенного разума.   

И по-прежнему многие любят оппозиционно ссылаться на министерство правды от Оруэлла в антиутопии «1984».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»  

       

 

 

 

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