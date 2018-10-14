Спиленное дерево на Серафимовском кладбище рухнуло на могилу. Инспектировать погост отправилась прокуратура

Кусок распиленного ствола упал на ограду и памятник одной из могил на кладбище в Приморском районе Петербурга. Покосились и соседние памятники. Почему чурбан повис на решетке, выясняет прокуратура.

Фотографии с Серафимовского кладбища накануне в соцсети выложил петербуржец. 14 октября разошедшимися в СМИ снимками заинтересовался надзор. В ведомстве сообщают, что начали проверку, однако на самом кладбище ни о поваленном дереве, ни о грядущем визите прокурора ничего не знают. Представитель погоста считает, что дерево могло повалить ветром. Случаев, когда могилы и ограды были повреждены по вине сотрудников кладбища, он не помнит. «Всю жизнь так было», – не уточняя, что именно было, сообщил собеседник «Фонтанки» и бросил трубку.

Серафимовское кладбище – военно-мемориальное кладбище Петербурга. В основном на нём хоронят военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга. Так, например, здесь упокоились моряки атомной подводной лодки «Курск», погибшие 12 августа 2000 года. Здесь похоронены воины-«афганцы», пожарные, в том числе погибшие при тушении пожара в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года. Также есть блокадные захоронения.