Из двери ФСБ на Лубянке пытались сделать яичницу

Неизвестные забросали куриными яйцами дверь приемной ФСБ на Большой Лубянке в Москве, двое хулиганов задержаны.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 13 октября. Метанием яиц занимались пятеро, один из них швырнул под дверь ФСБ горящий файер.

Задержаны гражданин Казахстана и подросток из РФ. Им грозит административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Мотивы метателей яиц и файера не уточняются.

В последний раз дверь приемной ФСБ на Лубянке попадала в новостные ленты в апреле 2018 года. Тогда она отделалась легче — активисты запускали около нее бумажные самолетики в поддержку столкнувшегося с блокировками мессенджера Telegram.