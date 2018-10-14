Очереди в Павловский парк растянулись на сотню метров. Люди ждут по часу и уходят

Из-за необычайно хорошей погоды в Петербурге количество желающих попасть в Павловский парк превысило возможности касс с пожилыми билетёршами. В администрации музея недоумевают и советуют приезжать после окончания сезона.

Смотреть в новом окне читательница "Фонтанки" Людмила

Как рассказала «Фонтанке» читательница Людмила, в половине второго дня 14 октября она приехала с родственниками в Павловск, чтобы прогуляться по парку одноименного музея-заповедника. «Очереди метров по сто и более к каждому входу. Особенно со стороны вокзала. В кассах по две старушки, – конечно, они не справляются. Я попросила позвать администратора, но мне ответили, что он внутри и для того, чтобы его увидеть, надо купить билет. В общем, мы простояли час и уехали», – рассказала Людмила.

Смотреть в новом окне читательница "Фонтанки" Людмила

По словам сотрудника службы безопасности парка, доступ никоим образом не ограничивается. «Не знаю, что с народом происходит, мы сами не ожидали. Наверное, из-за погоды хорошей [столько посетителей]. Вчера прошло 1700 человек, сегодня уже тысяча, и народ продолжает идти. Обычно в среднем в выходные около тысячи проходит, а в будни 300-600 человек. Всего у нас шесть входов, на каждом один-два кассира. Дополнительных мест для кассиров нет. Со стороны Тярлево сейчас чуть посвободнее, со стороны вокзала поплотнее», – рассказал собеседник, посоветовав приезжать в конце сезона, когда спадёт ажиотаж.

За плату в Павловский парк можно попасть в течение семи часов – с 10 утра до 17 вечера. Билет для взрослых и студентов стоит 100 рублей, а для учащихся и пенсионеров 50 рублей. Ранним утром и поздним вечером вход в парк бесплатный.

Напомним, ранее «Фонтанка» получила несколько писем о больших очередях в Екатерининский парк ГМЗ «Царское Село». Чтобы попасть туда, нужно простоять 45-60 минут.