На аукционе в Монако за 1,35 млн евро продан египетский папирус с картинками о загробном мире

Папирус с копией текста древнеегипетской «Книги мертвых» продан на аукционе в Монако. За 1,35 млн евро его купил частный коллекционер.

Начальная цена лота составляла 1,8–2 млн, сообщает 14 октября Le Figaro.

Свитку более 2600 лет: он был создан, предположительно, между 594–588 годами до нашей эры при фараоне Псамметихе II. Часть 17-метрового папируса повреждена, но в остальном полотно хорошо сохранено.

Нанесенный на свиток текст – это 192 главы с иллюстрациями, изображенными черными и красными чернилами. Все картинки – на тему загробной жизни. Так, например, древний мастер изобразил вынесение приговора душам умерших судьей в царстве мертвых Осирисом.