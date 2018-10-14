Погода выстроила петербуржцев в очередь. Особенно тесно в Пушкине

Пробки на дорогах и очереди в кассы парков образовались в воскресенье, 14 октября. Селфи в осенней листве удастся сделать не всем.

На толпу у входа в Екатерининский парк в Пушкине «Фонтанке» жалуются читатели с утра 14 октября. Очередь на вход не сокращается, чтобы попасть в парк, по словам очевидцев, приходится ждать около часа. Пресс-секретарь ГМЗ «Царское Село» Ирина Начарова в комментарии нашему корреспонденту отметила, что в парк есть входы с пяти сторон, и на некоторых из них ожидание в очереди не превышает пятнадцати минут. Кроме того, она напомнила, что неподалёку есть «не менее красивые» Баболовский и Александровский парки.

Но прежде чем встать в очередь в кассы, до парка ещё надо доехать. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», Пушкин и Петергоф окружило «красное» кольцо пробок. В целом в Петербурге сейчас довольно свободно, все основные заторы образуются на въездах и выездах в город.