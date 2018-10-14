Ветеранов АТО поздравили видеооткрыткой с ополченцами ДНР и ЛНР

На Украине ветеранов антитеррористической операции (АТО) в Донбассе поздравили с Днем защитника Украины видеозаписью с ополченцами самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Как сообщает 14 октября РБК, праздничный концерт в Конотопе Сумской области закончился уголовным делом. Во время торжества полутора тысячам ветеранов операции в Донбассе, действующим военнослужащим и полицейским продемонстрировали поздравительный видеоролик, в котором были показаны символика и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Руководитель местного управления культуры, которое организовало концерт, Елена Шинкаренко заявила, что накануне лично проверяла видео, и «этого материала на репетиции не было». Ответственный за видеосопровождение директор Дома культуры Сергей Заралей списал случившееся на технический сбой программы и невнимательность монтажеров.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) возбудила полиция Сумской области, СБУ также начала проверку.