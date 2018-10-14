Ветеранов АТО поздравили видеооткрыткой с ополченцами ДНР и ЛНР
На Украине ветеранов антитеррористической операции (АТО) в Донбассе поздравили с Днем защитника Украины видеозаписью с ополченцами самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Как сообщает 14 октября РБК, праздничный концерт в Конотопе Сумской области закончился уголовным делом. Во время торжества полутора тысячам ветеранов операции в Донбассе, действующим военнослужащим и полицейским продемонстрировали поздравительный видеоролик, в котором были показаны символика и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Руководитель местного управления культуры, которое организовало концерт, Елена Шинкаренко заявила, что накануне лично проверяла видео, и «этого материала на репетиции не было». Ответственный за видеосопровождение директор Дома культуры Сергей Заралей списал случившееся на технический сбой программы и невнимательность монтажеров.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) возбудила полиция Сумской области, СБУ также начала проверку.
Справка:
Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл действия своих вооруженных сил антитеррористической операцией (АТО). В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО и начале Операции объединенных сил (ООС).
В октябре 2014 года Порошенко отменил указ от 1999 о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля и установил новый государственный праздник — День защитника Украины. Он отмечается ежегодно 14 октября.