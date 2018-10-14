Учёный из Китая, гражданин Туниса из Милана и матрос из Мурманска стали жертвами петербургских воров и грабителей

Дорогая видеотехника, золотая цепочка и почти две тысячи евро наличными достались преступникам за минувшие сутки. Воровали и грабили в метро, в отеле и просто на улице.

Как стало известно «Фонтанке», дорогая аппаратура пропала из комнаты гражданки Китая в хостеле ночью 13 октября. По предварительной версии, две видеокамеры, роутер и наличные деньги забрал другой постоялец отеля в Биржевом переулке. Он просто зашёл в комнату женщины, пока ее там не было, собрал имущество и быстро выписался из отеля. Зарегистрировался мужчина по паспорту 35-летнего омича. Иностранка же приехала в Петербург на научную конференцию, посвященную 90-летию со дня рождения антрополога Ильи Гохмана. Общую сумму ущерба девушка оценила в 217 тысяч рублей.

Не нашёл кошелька во внутреннем кармане куртки турист из Италии с тунисским паспортом. О пропаже почти 150 тысяч рублей он сообщил 13 октября. Вор, считает иностранец, забрался к нему под куртку в вагоне поезда между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Вместе с деньгами пропали документы – тунисский паспорт, вид на жительство в Италии и водительские права.

Подробно описал содержимое похищенной сумки матрос из Мурманска. По его словам, ночью 13 октября у 18 дома по проспекту Науки проходящий мимо мужчина просто сдёрнул сумку с его плеча. Сотрудник морской спасательной службы не успел среагировать, а тьма скрыла направление движения грабителя. Последнему достался мобильный телефон, часы, тысяча рублей наличными, золотая цепочка и браслет, различные документы. Общая сумма заявленного ущерба – 127 тысяч рублей.

По всем эпизодам проводится проверка.