Футболисты продолжают пить: игрок «Крыльев Советов Самара» попался на алкогольном выхлопе

Игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов Самара» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем.

Об этом сообщает 14 октября паблик «Ночной Патруль Самара». Футболист управлял каршеринговым автомобилем «Делимобиль». Медицинское освидетельствование показало, что Башкиров выдыхает в три раза больше алкоголя, чем допускает норма.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в отношении футболиста составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, его ждет суд.

Напомним, в Москве после алкогольного празднования десятилетия дружбы арестованы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.