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Футболисты продолжают пить: игрок «Крыльев Советов Самара» попался на алкогольном выхлопе
Игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов Самара» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем.
Об этом сообщает 14 октября паблик «Ночной Патруль Самара». Футболист управлял каршеринговым автомобилем «Делимобиль». Медицинское освидетельствование показало, что Башкиров выдыхает в три раза больше алкоголя, чем допускает норма.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в отношении футболиста составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, его ждет суд.
Напомним, в Москве после алкогольного празднования десятилетия дружбы арестованы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.
Справка:
27-летний Башкиров - воспитанник петербургского «Зенита». В молодёжном первенстве дебютировал в 2009 году в матче 1-го тура против «Спартака», выйдя в основном составе. По итогам сезона молодёжный состав «Зенита» стал победителем первенства. В 2012 году был отдан в аренду в «Томь», а в следующем году перешёл туда на постоянной основе. Летом 2016 года, по окончанию контракта с «Томью» на правах свободного агента перешёл в «Крылья Советов». Дебютировал в составе самарского клуба 1 августа 2016 года в матче с «Тереком».