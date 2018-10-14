В Петербурге шумный подросток получил семь пуль за громкую музыку

Компания школьников привлекла внимание двух неизвестных вечером 13 октября в Приморском районе Петербурга. Подростки слушали музыку, заглушили ее выстрелы.

Как стало известно «Фонтанке», компания подростков в первый раз получила замечание от двух прохожих примерно в 22:40. Молодые люди, оба высокие, в спортивной одежде, рекомендовали школьникам убавить звук, чтобы их музыку не слушал весь двор 45-го дома по улице Оптиков. Двухметровый собеседник юношей не испугал, но в первый раз конфликт закончился словами.

Примерно через сорок минут молодые люди вернулись, но теперь вместо слов в одного из шумевших, 16-летнего школьника, полетели пули. По предварительной информации, стрелял прохожий из травматического пистолета, не менее семи раз. Старшеклассника увезли в больницу, а стрелок вместе с приятелем скрылся во дворах. Теперь парочку ищет полиция.