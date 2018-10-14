Хабиб Нурмагомедов предложил боксеру Флойду Мейвезеру оспорить его титул «короля джунглей»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов бросил вызов американскому боксеру Флойду Мейвезеру. Видеозапись с заявлением борца 14 октября разместил у себя в инстаграме спортивный менеджер Деджуан Блэйк.

«Два парня, которые никогда не проигрывали, давай, почему бы и нет? — сказал Нурмагомедов по-английски. – В джунглях есть только один король. Конечно, я – король, потому что он не мог уронить Макгрегора, а я сделал это с легкостью».

Напомним, что 6 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил в Лас-Вегасе ирландца Конора Макгрегора. После боя около октагона завязалась массовая драка между командами участников поединка, чтобы поучаствовать в ней Нурмагомедов совершил прыжок за пределы ринга, фото которого быстро стало мемом в Интернете. Для восстановления порядка была вызвана полиция, организаторы поединка отказались вручить Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу заморожена.

В августе 2017 года Флойд Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде одержал победу над Конором Макгрегором.